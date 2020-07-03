Грозный, , 14:13 — REGNUM Скончался отец бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича. Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение», — написал Кадыров.

Напомним, 25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позже состояние тренера ухудшилось, и 3 мая его самолетом МЧС доставили в Москву. Позже у специалиста был выявлен коронавирус. В течение этого времени неоднократно поступали сообщения о тяжелом и даже критическом состоянии отца чемпиона UFC.

Отметим, что ранее в медиапространстве уже появлялись сообщения о смерти Абдулманапа Нурмагмомедова, однако они опровергались окружением тренера и его сына.

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