Москва, , 14:13 — REGNUM Высокая явка на голосовании по поправкам к Конституции — это не случайность. Все те мероприятия, которые происходили во время обсуждения поправок, активная позиция видных деятелей политики, культуры и здравоохранения, разъяснявших суть поправок, возымели свое действие, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Олег Карпов.

«Если говорить о влиянии пандемии коронавируса, то все наши победы, которые состоялись с нашим инфекционным врагом и наблюдаются всем нашим обществом, это позитивно повлияло на то, чтобы не оставаться безучастным к участию в голосовании.

Думаю, что и электронный формат сыграл большую роль в голосовании, потому что это новые возможности, а они сейчас во всех сферах. Особенно это ощущалось в привязке к инфекционному периоду, когда очень многие мероприятия и многие решения принимались дистанционно, в различных онлайн-форматах.

Электронное голосование, хотя бы в двух регионах, положило хороший почин, чтобы это транслировалось дальше, в более широкий масштаб в последующих выборных мероприятиях.

Высокая явка на голосовании по Конституции — это очень большой успех, это высокое доверие нашему президенту Владимиру Путину. Такая активная гражданская позиция далеко не случайна, она стала результатом всего происходящего в нашей стране, пришло осознание необходимости всех этих изменений.

Люди в период пандемии почувствовали себя единым целым. Эпидемия, особенно для медиков, стала объединением всех — и политиков, и бизнеса, и просто небезучастных людей, и волонтеров. Каждый, чем мог, хотел помочь.

Общий фон в период пандемии мобилизовал нацию, объединил ее в условиях новых вызовов и это сыграло положительную роль при голосовании. Поправки очень много осуждали и комментировали, что проголосовать за них было просто невозможно.

Это гражданская позиция каждого человека, это необходимо всем. Нынешняя Конституция для просты детей — это тема детей, семьи, новый формат звучания здравоохранения, распределение по уровнем власти.

Раньше власть была только государственная, теперь будет ответственность местных и муниципальных органов. Это не просто качество, а доступность, то есть теперь каждый орган управления на всех уровнях власти в ответе за то, чтобы обеспечить эту доступность имеющимися ресурсами.

Также новая Конституция — это возврат к истории, уважение нации, отношение к животным. Настолько в ней много маленьких слагаемых, которые были в тренде, в ногу со временем, давно обсуждались, и то, что они легли в новый вариант Конституции — это очень важно и здорово», — высказал свое мнение Олег Карпов.

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