Сингапур, , 14:18 — REGNUM Крупнейшая вспышка лихорадки денге, показатели которой могут побить прошлые такие антирекорды, ожидается в нынешнем году властями Сингапура. Об этом 3 июля сообщает газета Straits Times со ссылкой на данные национального агентства по охране окружающей среды (NEA).

По информации экспертов агентства, в общей сложности с января нынешнего года в стране было выявлено свыше 14 тысяч заразившихся возбудителем данного заболевания и, как ожидается, к концу года это число может превысить 22 170 человек, которые заразились лихорадкой денге в 2013 году.

При этом тогда от данного заболевания в общей сложности умерли 8 человек, а в нынешнем году уже на данное время 16.

Также эксперты отмечают, что так как пик распространения заболевания традиционно приходится на время с мая по сентябрь, рост количества заболевших этой лихорадкой продолжится.

Кроме этого, указывается, что, по данным NEA, на данный момент в стране существует 334 активных очага денге, в то время как три недели назад их было 205.

Напомним, лихорадка денге является опасным вирусным заболеванием, которое распространено в регионах с субтропическим и тропическим климатом и его основными переносчиками являются комары Aedes aegypti. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.