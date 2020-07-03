Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM В Ленинградской области 3 июля сдают единый госэкзамен по географии, литературе и информатике полторы тысячи школьников. Всего в регионе ЕГЭ этим летом сдают 6139 человек. Для проведения экзамена в Ленобласти подготовлено 42 пункта, в существующих пунктах дополнительно открыто 85 аудиторий.

Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, в аудиториях во время экзамена находится не более 10 человек. На входах всем проводится измерение температуры. Внутри аудиторий установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук, кулеры с водой и одноразовой посудой, а также рециркуляторы воздуха. Сотрудники пунктов проведения экзамена обеспечены перчатками и масками.

В организации ЕГЭ-2020 в Ленинградской области задействовано 2257 сотрудников пунктов сдачи ЕГЭ и 390 сотрудников 14-ти предметных и конфликтной комиссий.

«Одна из особенностей этого года — помимо наблюдателей и учителей, в школах находятся медицинские работники. Первый тест ребят на температуру очень неплохой по Ленинградской области: сегодня 1,5 тысячи школьников вышли сдавать ЕГЭ, и только у одного школьника была температура выше 37 градусов», — рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, побывавший сегодня в школе №2 города Всеволожск.

В Ленинградской области ЕГЭ проводят полностью в цифровом виде: прием заданий задания и отправка выполненных работ идут через специально защищенные каналы связи.

Оснащение дополнительных аудиторий онлайн-видеонаблюдением и необходимым техническим оборудованием обошлось бюджету Ленинградской области в 5,2 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти объяснили, как пройдет ЕГЭ в условиях пандемии