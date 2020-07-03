Киншаса, , 14:23 — REGNUM За прошедшие полгода более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома на фоне регулярных столкновений на востоке ДР Конго. Об этом 3 июля передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление Верховного комиссара Управления Верховного Комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на пресс-конференции.

В своем заявлении комиссар выразил обеспокоенность в связи с ростом числа столкновений, убийств и случаев нарушения прав человека, призвав вооруженные силы ДР Конго обеспечивать безопасность в наиболее пострадавших районах при поддержке полиции и миротворцев ООН.

Однако активисты из ДР Конго заявляли, что полиция и военнослужащие в ДР Конго зачастую так или иначе причастны к случаям нарушения прав человека, грабежу, кражам имущества мирных жителей восточной части страны.

Напомним, что около восьми недель назад в УВКБ ООН выразили обеспокоенность в связи с учащением числа атак боевиков в городе Джугу провинции Итури, городах Физи и Мвенга в провинции Южное Киву, округах Масиси и Рутшуру в провинции Северное Киву.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Уганды разрешили въезд беженцам из ДР Конго