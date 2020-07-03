Стокгольм, , 15:42 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции привела к закрытым границам, отмененным рейсам и, как следствию, невозможности рабочим мигрантам покинуть страну пребывания и отправиться домой. Швеция не стала исключением. В настоящее время много тех людей, которые приехали в северную страну на заработки, вынуждены работать только для того, чтобы в стесненных из-за пандемии обстоятельствах добыть себе средства к существованию. Об этом 3 июня сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Мы наблюдаем за тем, как многие люди застряли в Швеции, а затем их просто стали эксплуатировать на рынке труда, например, в виде подневольного труда или посредством других форм принуждения», — заявила Яна Де Гир, руководитель полицейской группы по расследованию незаконной эксплуатации в Стокгольмском регионе.

Закрытые границы, карантинные ограничения и отмененные рейсы не позволяют многим отправиться в свои страны домой из-за продолжающейся пандемии.

По словам Де Гир, рабочие мигранты часто подвергаются эксплуатации в различных сферах услуг:

«На самом деле, это распространено во всех отраслях, где человек должен выполнять вид деятельности, который не требует от него образования или языковых навыков. Это касается ресторанов, строительного сектора, услуг по уборке территорий и салонов красоты».