Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Создатели игры Mortal Shell, которую многие геймеры сравнивают с Dark Souls, опубликовали видео, в котором показаны 40 минут геймплея (игрового процесса). Ролик был выложен 2 июля на YouTube-канале Fextralife.

После релиза игра какое-то время будет эксклюзивом магазина Epic Games Store. Ролик даёт зрителям понять, что геймерам придётся думать о том, как вести бои в Mortal Shell и применять различные стратегии. Видео также даёт представление об оружии, снаряжении и боссах будущей игры.

Ранее студия Playstack, занимающаяся разработкой Mortal Shell, опубликовала системные требования игры. «Минимальная» конфигурация ПК должна быть следующей: процессор Intel Core i5−4590 или AMD FX 8350, 8 гигабайт оперативной памяти, видеокарта NVIDIA GTX 970 или AMD Radeon R9 290.

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