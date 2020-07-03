Тверь, , 13:59 — REGNUM Этап сдачи Единого государственного экзамена стартовал 3 июля в Тверской области. Организация проведения ЕГЭ обсуждалась на заседании президиума правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что в целях профилактики заражения коронавирусом в пунктах проведения экзаменационных испытаний необходимо строго соблюдать все санитарные нормы и рекомендации Роспотребнадзора. Он обратил внимание на необходимость обеспечить безопасность участников и организаторов ЕГЭ, людей, занятых в работе предметных и конфликтных комиссий.

Всего в этом году участниками ЕГЭ в Тверской области станут более 5,7 тыс. человек. Создано 60 пунктов сдачи экзамена.

Перед проведением экзамена проводится дезинфекция помещений. Участникам экзамена выдают защитные маски, перчатки, антисептики, перед началом экзамена измеряют температуру тела. В самом помещении для сдачи ЕГЭ выпускников рассаживают с соблюдением дистанции в полтора метра. Также санитарную дистанцию соблюдают и при доставке участников в пункты сдачи ЕГЭ из других населённых пунктов.

Пробный экзамен ЕГЭ состоялся 29 и 30 июня, в ходе которого протестированы все экзаменационные процедуры, 3 июля стартовал очный этап. Сегодня проходят госэкзамены по географии, литературе и информатике.

6 и 7 июля состоится сдача ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля — по всем учебным предметам.

Дополнительный период проведения ЕГЭ назначен на август: 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа — ЕГЭ по русскому языку, 7 августа — по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам. Отметим, что атематика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключена. Экзамены будут проводиться только в целях использования их результатов при приеме на обучение в вузы.

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