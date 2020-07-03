Стокгольм, , 14:12 — REGNUM Андерс Нордстрём, шведский терапевт, исполнявший обязанности Генерального директора Всемирной организации здравоохранения с мая по ноябрь 2006 года, заявил в утреннем эфире шведской радиостанции P1, что вакцина от COVID-19 появится уже осенью этого года. Об этом 3 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Уже начали с некоторых образцов, но пока что на экспериментальной основе в Китае. Я был бы очень удивлен, если бы у нас не было вакцины до президентских выборов в США», — заявил Нордстрём.

Напомним, что президентская гонка США завершиться голосованием 3 ноября. Согласно оценкам Нордстрёма, вакцинация населения может начаться в начале 2021 года:

«Мы, вероятно, подпишем соглашение пока для стран ЕС. Я думаю, что мы сможем увидеть первые поставки вакцин в начале следующего года, а затем, конечно, мы определим приоритетный порядок для групп риска, что является наиболее важным».