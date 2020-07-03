Москва, , 14:09 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему вице-премьеру Дагестана Шамилю Исаеву обвинение в организации убийства учредителя дагестанского еженедельника «Черновик» Хаджимурада Камалова. Экс-чиновник, ранее осужденный за хищение бюджетных денег, этапирован в Москву, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, Камалов был застрелен в декабре 2011 года рядом со зданием редакции газеты в Махачкале. Журналист получил десять пулевых ранений и умер по дороге в больницу. В начале июня 2020 года центральный аппарат СКР переквалифицировал это преступление с обычного убийства на статью о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

В конце июня по подозрению в причастности к убийству Камалова Басманным судом Москвы были арестованы трое жителей Дагестана: 42-летний Магомед Абигасанов, 37-летние Магомед Хазамов и Мурад Шуайбов, причем двое последних были доставлены в суд из мест лишения свободы. Накануне, 2 июня, всем троим было предъявлено обвинение.

В деле имеется и четвертый фигурант, который ранее значился как неустановленное лицо. Именно он, по версии следствия, выступил заказчиком преступления. Теперь в роли организатора посягательства на жизнь издателя и журналиста значится Исаев. По версии следствия, своими публикациями Камалов «мешал развитию политической карьеры» бывшего вице-премьера Дагестана.

Напомним, в январе текущего года Исаев был осужден Лефортовским райсудом Москвы на 4,5 года колонии за присвоение бюджетных денег, выделенных на восстановление турбазы в Гунибском районе Дагестана. Накануне он был этапирован в Москву и приобрел статус обвиняемого по новому для себя уголовному делу.

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