Уфа, , 14:01 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Башкирии. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, скончавшийся с COVID-19 в Белебеевском районе мужчина 1955 года рождения страдал гипертонической болезнью сердца. А всего в регионе с COVID-19 умерли 19 человек.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в регионе выявили 47 носителей коронавируса. Всего же было выявлено 5497 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились в инфекцией 3216 человек (в том числе 97 граждан — за минувшие сутки).

Сообщается, что в больницах продолжают лечение 401 пациент. А на дому лечатся 1775 человек.

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