Екатеринбург, , 13:52 — REGNUM В конце июля 2020 года в Екатеринбурге закроют движение по улице Большакова у КРК «Уралец». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

На участке дороге у дома по Большакова, 147 нужно заменить теплосети. Транспортный поток перенаправят через улицы Московскую, Серова и Фурманова.

Работы пройдут с 22 июля по 5 августа, уточнили в горадминистрации. Водителей просят с пониманием отнестись к возникшим неудобствам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге заявили о временном закрытии для движения улицы Авиационной из-за прокладки теплотрассы.

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