Черкесск, , 13:47 — REGNUM Министерство здравоохранения РФ окажет помощь в налаживании работы системы здравоохранения Карачаево-Черкесии. Договоренность об этом была достигнута 2 июля в ходе рабочей встречи главы республики Рашидом Темрезовым с руководителем Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

Как отметил Темрезов на своей странице в соцсети, в Карачаево-Черкесии разрабатывается региональная программа модернизации, помощь в реализации которой окажут специалисты федерального ведомства. В частности, они помогут провести тщательный анализ региональной системы здравоохранения и определить приоритетные направления, по которым будем вестись совместная работа.

Помимо этого, на встрече были подняты вопросы о строительстве в Карачаево-Черкесии инфекционной больницы, а также о выделении дополнительных квот в федеральных медицинских вузах по ряду узких врачебных специальностей для абитуриентов из республики.