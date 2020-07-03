Ижевск, , 13:45 — REGNUM В Ижевске 3 июля состоится ряд торжественных мероприятий, приуроченных к присвоению звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Так, с 20:00 до 22:15 по местному времени состоится концерт на площадке у фонтана «Спасибо, ижевчане!». Кроме песен об Ижевске, России, композиций военных лет, будут произведены залпы из пушки.

В 22:15 состоится лазерное шоу на водной глади фонтана. В 22:30 на акватории Ижевского пруда пройдет праздничный салют.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам России, в их число вошел Ижевск. Согласно документу, в Ижевске будет установлена стела с текстом указа и гербом города.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил всех, кто принимал участие в сборе подписей для присвоения столице республики звания «Город трудовой доблести». Было собрано 547 тыс. голосов в поддержку этой инициативы. Он напомнил, что в годы войны в Ижевске было произведено более 11 млн винтовок и карабинов, около 1 млн пистолетов и револьверов, 1,5 млн ствольных заготовок для других оружейных заводов страны, более 240 тыс. противотанковых ружей Симонова и более 170 тыс. противотанковых ружей Дегтярева, около 15 тыс. авиационных пушек, более 130 тыс. авиационных пулеметов и более 80 тыс. станковых пулеметов, 100 противотанковых авиадесантных пушек.

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