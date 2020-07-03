Москва, , 13:41 — REGNUM В Москве увеличат разрешённую скорость движения автомобилей по Варшавскому шоссе за пределами МКАД с 60 до 80 км/ч. Об этом сообщили 3 июля в пресс-службе департамента транспорта.

Вице-мэр столицы Максим Ликсутов в сообщении рассказал «хорошие новости» для автовладельцев — увеличение на 20 км/ч разрешённой скорости на Варшавском шоссе за МКАД.

«Мы давно думали над этим, и получилось так, во время краудсорсингового проекта много автомобилистов обратились к нам по этому вопросу, и мы решили реализовать эту идею», — заявил Ликсутов.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению вице-мэра Максима Ликсутова, вместо личного транспорта москвичам следует активнее пользоваться велосипедами и ходить пешком.

Читайте ранее в этом сюжете: Стоимость велопроката в Москве снизят на 30%