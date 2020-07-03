Джакарта, , 13:40 — REGNUM Руководство авиакомпании Lion Air Group расторгло трудовые договоры с рядом индонезийских и иностранных работников, сообщает Antara.

«Это трудное решение было принято с главной целью, в качестве стратегии, поддерживающей непрерывность бизнеса, оптимизируя деятельность компании, сокращая расходы в условиях авиационной эксплуатации», — говорится в заявлении руководства Lion Air Group.

Известно, что компания отказалась продлевать контракты сотрудникам, чьи трудовые договоры подошли к концу. Когда бизнес пойдет на поправку, сотрудникам, которым не продлили трудовые договоры, будет предоставлен приоритет, и они первые получат возможность вернуться на работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что экономический спад был глобальным и произошел во многих странах.

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