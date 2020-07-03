Москва, , 13:43 — REGNUM Старейший из артистов Центрального театра Российской армии Александр Петров скончался в возрасте 98 лет в Москве. Об этом 3 июля сообщается на сайте театра.

«3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни, скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров» , — говорится в сообщении.

Также указывается, что театр гордился покойным, который прослужил в нем около 70 лет и где сыграл свыше 50 ролей таких, как Платонов из «Океана», Рикаредо из «Учителя танцев», Мика из «Барабанщицы», Разметов из «Поднятой целины», Войницкий из чеховского «Дяди Вани» и другие.

«Человек-легенда, без малого ровесник века (24 марта 2020 года Александру Алексеевичу исполнилось 98 лет), повидавший многое в своей жизни, он выходил на сцену Театра Армии еще в нынешнем, 90-м сезоне и играл в спектакле «Судьба одного дома», посвящённом Великой Победе», — также говорится в сообщении и отмечается, что финальный патриотический монолог артиста не оставлял равнодушных, поднимал зрительный зал и вызывал овации.

Кроме этого, сообщается, что прощание с артистом состоится в здании театра Российской армии 6 июля в 11:00.

Отметим, Александр Алексеевич Петров участвовал в Великой Отечественной войне, на которую он ушел добровольцем в самом начале. Он является участником Сталинградской битвы, а также освобождения Одессы, Праги, Вены, Будапешта в составе 137-го полка связи им. Богдана Хмельницкого, с которым дошел до Германии и Югославии. Награжден был орденом «Отечественной войны» II степени и Орденом почета, медалью «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией» и другими наградами.