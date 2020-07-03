Пхочхон, Южная Корея, , 16:23 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали сокращение числа случаев гибели диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации провинции Кёнгидо.

Согласно опубликованным данным, в июне 2020 года в стране зафиксировали 24 случая гибели диких кабанов от АЧС. Из них 17 случаев были зафиксированы в уезде Ёнчхон, два случая — в Пхочхоне провинции Кёнгидо, пять случаев — в уезде Хвачхон провинции Канвондо.

Известно, что в марте в Южной Корее зафиксировали наибольшее число случаев гибели (189 случаев), в апреле — 115 случаев, в мае — 46 случаев.

В настоящее время число случаев гибели диких кабанов от данного вируса увеличилось до 655.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее приняли решение усилить меры по отлову диких кабанов в связи с увеличением случаев заражения африканской чумой свиней (АЧС).

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