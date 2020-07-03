Ростов-на-Дону, , 13:35 — REGNUM В Ростовской области за прошедшую неделю ещё семь человек заразились крымской лихорадкой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, по данным ведомства 30 июня, на Дону подтверждено 11 случаев заболевания КГЛ. По два случая зарегистрировано в Сальском и Красносулинском районах, в Волгодонске, Зверево, Целинском, Октябрьском, Пролетарском, Зимовниковском и Морозовском районах — по одному случаю.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с начала 2020 года более 2,6 тыс. человек, пострадавшие от укусов клещей, обратились к медикам за помощью. При этом этот показатель ниже прошлогоднего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области клещи атаковали более 2,6 тыс. человек