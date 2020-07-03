Усть-Каменогорск, Казахстан, , 13:34 — REGNUM Власти Восточно-Казахстанской области закроют на карантин Семипалатинск и Усть-Каменогорск из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом 3 июля заявил глава региона Данияр Ахметов на своей странице в Instagram.

По его словам, система здравоохранения Восточно-Казахстанской области подготовлена к любому сценарию. В регионе дополнительно разметили 1700 инфекционных и 2500 карантинных коек.

Ахметов отметил, что с 5 июля в Усть-Каменогорске и Семипалатинске передвижение людей будет сведено к минимуму. Он напомнил, что за время карантина в области выявили всего 135 случаев заражения, а за июнь — уже 710.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июля по всей территории Казахстана на 14 дней вводятся дополнительные ограничительные меры. Запрещается междугороднее автобусное сообщение, а также вводится ряд других ограничительных мер.

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