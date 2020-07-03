Черкесск, , 13:33 — REGNUM В 2020 году 11-й фестиваль культуры и спорта народов Кавказа пройдет в Черкесске — столице Карачаево-Черкесии. Эстафету его проведения этой республике передала в сентябре 2019 года Чечня. Однако мероприятие планировалось провести в Архызе.

Перенос решено осуществить в Черкесске из-за пандемии коронавируса и из-за того, что в поселке Архыз сложно соблюсти ряд условий, выдвинутых Роспотребнадзором. Об этом рассказал заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

По его словам, среди нововведений, которые хотят внедрить в 2020 году, новый блок соревнований — научный.

«Северо-Кавказский федеральный университет с другими вузами будет показывать тот научный потенциал, который есть на территории Северного Кавказа», — цитирует Байсултанова ТАСС.

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