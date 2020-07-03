Великий Новгород, , 13:31 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки, то есть в четверг, 2 июля, выявили 44 новых носителя коронавирусной инфекции. Общее количество подтвержденных фактов заражения составляет на 3 июля 3022 случая. Об этом сообщили в пятницу в региональном оперативном штабе.

Напомним, в предыдущие два дня было объявлено о 47 новых случаях заболевания за каждые сутки.

Количество выздоровевших в Новгородской области после перенесенного COVID-19 за последние сутки возросло на 17 человек и достигло, с учетом новых данных, 1434 человек.

Количество летальных исходов не увеличилось и осталось на цифре в 28 смертей.

Под медицинским наблюдением остаются 3345 человек (минус 74 за сутки).

Основным очагом инфекции в регионе остаётся Великий Новгород, где был зафиксирован 1501 случай заражения за всё время пандемии.

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