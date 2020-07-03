Москва, , 13:29 — REGNUM Ситуация с оставшимися в России из-за коронавируса гражданами СНГ местами остается сложной, заявил 3 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, всё, что может делать российская сторона в плане координации своей работы с коллегами в соответствующих странах, делается.

«Ситуация, конечно, местами нелегкая, нам об этом хорошо известно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, находящиеся в России иностранцы с 15 июня могут обратиться за продлением срока пребывания, истекшего за период распространения коронавирусной инфекции. Для оформления документов иностранным гражданам нужно обратиться в миграционные подразделения МВД.

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