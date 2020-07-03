Тбилиси, , 13:31 — REGNUM Основой того, что в Грузии низкий уровень распространения коронавируса SARS-CoV-2, является то, что вовремя был введен карантин. Об этом 3 июля заявил врач-иммунолог, руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, выступая в парламенте во время обсуждения проблем проведения выборов на фоне пандемии.

«Стратегия карантина в нашей стране, пребывания дома во время COVID-19, которая, как выяснилось, была осуществлена нами своевременно во многих секторах, стала основной предпосылкой того успеха, которым сегодня Грузия может гордиться», — цитируют Гамкрелидзе журналисты грузинского «Общественного телевидения».

Врач-иммунолог добавил, что первые меры по профилактике эпидемии в Грузии начали принимать еще в январе, когда новости о коронавирусе стали приходить из Китая.

Стоит отметить, что на 3 июля в Грузии выявлено 939 случаев заражения коронавирусом. С середины июня в сутки выявляют менее десяти человек с SARS-CoV-2.

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