Краснодар, , 13:24 — REGNUM Два пациента с COVID-19 скончались в Краснодаре и в Сочи за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе администрации края 3 июля.

52-летний житель Краснодара заболел ещё 30 апреля, заболевание проявилось остро. Уже 9 мая его перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию.

«У пациента были выявлены коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония крайне тяжелого течения. Развились сепсис, острая почечная недостаточность. Мужчина страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями», — уточнили в пресс-службе администрации.

79-летняя жительница Сочи почувствовала ухудшение самочувствия 15 июня, до этого она общалась с внучкой, у которой было подтверждено заражение на коронавирус.

«КТ показала у женщины пневмонию, а анализ на COVID-19 дал положительный результат. С 23 июня женщина находилась в тяжелом состоянии на ИВЛ в сочинской инфекционной больнице №2», — сообщили в пресс-службе.

Всего. как сообщало ИА REGNUM, общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Краснодарском крае за период пандемии достигло 81.