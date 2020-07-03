Железноводск, Ставропольский край, , 13:22 — REGNUM Железноводскую экскурсию «Вниз по Каскадной лестнице» включат в сеть туристических маршрутов Кавказских Минеральных Вод. В подготовке экскурсионного материала принимают участие сотрудники городского краеведческого музея, сообщили в пресс-службе мэрии Железноводска.

Каскадная лестница Администрация Железноводска. Мина Ахвердиева

«Каскадная лестница Железноводска всегда привлекала туристов, а сейчас после грандиозного продления наша «Каскадка» стала новой «визиткой» Кавминвод. В подготовке экскурсионного материала принимают участие сотрудники городского Краеведческого музея. Опытные краеведы будут знакомить наших гостей, которые приезжают в Железноводск на отдых и оздоровление, с историей Каскадной лестницы, начиная с 1930 года ХХ века, а также с хроникой реализации самого масштабного проекта Кавминвод. Акценты будут сделаны не только на исторической части Каскадной лестницы, но и на галерее «Железные люди — железных вод», «говорящем» Бювете-Книге и набережной Курортного озера», — рассказал глава курорта Евгений Моисеев.

Каскадная лестница Железноводска считается самой протяженной на юге России, а знаменитую Феррум-площадь благодаря специальному вектору видно даже из космоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство нижней части каскадной лестницы, концепция которой была разработана почти 90 лет назад, ещё в 1930-х годах, завершили в городе Железноводске в Ставропольском крае в октябре 2019 года. Тогда была задумана конструкция, соединяющая верхнюю часть курортного парка на горе Железной с озером, расположенным у её подножия. В XX веке проект реализовали наполовину: была построена верхняя часть лестницы, которая заканчивалась тупиком. К реализации идеи вновь приступили примерно полгода назад. Лестница была достроена за счёт федерального гранта конкурса малых городов и исторических поселений, краевого бюджета, а также средств от курортного сбора. Конструкция насчитывает более 600 ступеней.

Читайте также: На Ставрополье достроили каскадную лестницу спустя 90 лет после разработки