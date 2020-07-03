Москва, 3 июля 2020, 13:18 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с профессиональным праздником сотрудников инспекции безопасности дорожного движения.
«Дорогие сотрудники ГИБДД, с праздником! Спасибо, что заботитесь о нашей безопасности», — написал глава региона 3 июля в Instagram.
По словам Воробьёва, в последние месяцы внимание автоинспекторов к жителям Подмосковья было особенно ценным.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников ГИБДД и вручил им награды.
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