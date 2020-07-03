Шри-Джаяварденепура-Котте, , 13:15 — REGNUM Сотрудник ростовского зоопарка Александр Игнатенко, которого в Шри-Ланке обвиняют в незаконном сборе насекомых, отправлен в СИЗО. Решение о заключении российского ученого под стражу принял суд страны. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

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По словам правозащитника, Игнатенко, несмотря на тяжёлое состояние, арестовали сразу после того, как он вышел из больницы, где находился в связи с язвой желудка.

«В суде у него открылось кровотечение желудка, прямо в зал заседания ему вызвали скорую», — добавил в беседе с ТАСС Мельников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудник ростовского зоопарка Александр Игнатенко рассказал в социальных сетях, что ему грозит до 40 лет тюремного заключения за сбор мертвых насекомых на Шри-Ланке.

Добавим, что арестованные двое знакомых учёного-биолога на днях были отпущены из-под стражи под личное поручительство.

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