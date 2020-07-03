Нижний Новгород, , 13:14 — REGNUM В Приволжском федеральном округе выписаны по выздоровлению после заражения коронавирусом 51 629 человек по состоянию на 3 июля. В очередной раз за сутки число выписавшихся превысило число новых подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Так, за последние сутки в округе выписали 1099 человек, при этом было выявлено 989 новых носителей коронавируса.

Максимальное число граждан выздоровело в Нижегородской области — 251 человек, в Самарской области выписали 138 человек, в Пермском крае — 128, в Ульяновской области — 123, в Саратовской области — 111, в Оренбургской области — 89, в Мордовии — 67, в Башкирии — 57, в Удмуртии — 29, в Татарии — 23, в Чувашии и Пензенской области — по 20, в Марий Эл — 7 человек.

Всего в Поволжье выявлено 75 891 случай заражения коронавирусом, таким образом, более 68% от общего числа носителей коронавируса в ПФО уже выздоровели.

Напомним, превышение числа выздоровевших над количеством новых случаев заражения коронавирусом в Поволжье фиксировалось 27, 28 и 29 мая, 9, 11, 16, 17 и 18, а также 23, 26 и 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в России подтверждено 667 883 случая заражения коронавирусом. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет более 11,36%. Полностью выздоровели 437 893 жителя России, 11,79% среди них составляют жители регионов Поволжья.

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