Тегеран, , 13:22 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Ирана случаев заражения коронавирусом за истекшие 24 часа увеличилось на более чем 2,5 тыс. и превысило 235 тыс. Об этом 3 июля рассказала официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

По словам Лари, за истекшие сутки в стране было выявлено 2 566 новых носителей SARS-CoV-2, в результате чего их общее число достигло 235 429.

Также она уточнила, что за это же время в стране от COVID-19 скончались 154 пациента и теперь общее число летальных исходов стало составлять 11 260.

Кроме этого, уточняется, что в настоящее время в стране от COVID-19 вылечились около 196,5 тыс. человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на Филиппинах случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на рекордные более чем 1,5 тыс. и перевалило за 40 тыс.