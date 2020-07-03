Владимир, , 13:13 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 3 июля зарегистрировано 68 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

За весь период наблюдения 2985 пациентов выздоровели, в том числе за последние сутки — 128 человек. В регионе было проведено 120 тыс. 984 исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Наличие свободного коечного фонда для пациентов с COVID-19 составляет 64,4%. За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 142 человека, с признаками внебольничной пневмонии — 67 человек. На стационарном лечении находятся 25 пациентов с ОРВИ и 672 — с пневмонией.

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