Москва, , 13:21 — REGNUM Инициатива отмены в России повышения пенсионного возраста обсуждается 3 июля на заседании комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автором проекта федерального закона выступил депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ).

«Предлагается внести в Госдуму РФ проект федерального закона об отмене пенсионной реформы и снижении пенсионного возраста до показателей, которые существовали до 2018 года. То есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», — сказал Ступин.

По словам депутата, на эти цели потребуется дополнительно 1,6 трлн рублей. Эти средства он предложил взять из Фонда национального благосостояния РФ.

«У нас есть шанс по мизерному восстановлению нарушенной социальной справедливости. Это потребует дофинансирования Пенсионного фонда на 1,6 трлн рублей. Потому как порядка 800 тысяч россиян пострадали от пенсионной реформы, они позднее выходят на пенсию», — сказал Ступин.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Мосгордумы назвал бюджет столицы «распильным»