Владикавказ, , 13:12 — REGNUM Две сотрудницы центра занятости населения в Ирафском районе Северной Осетии, в отношении которых было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, были уволены. Трудовые договоры с ними были расторгнуты ещё в феврале 2020 года, сообщили 3 июля в Комитете Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в Северной Осетии по результатам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали сотрудницы центра занятости населения по Ирафскому району. Две чиновницы с помощью подложных документов незаконно оформили статус безработных для своих знакомых. За полгода в 2019 году из государственной казны было выплачено незаконно в качестве пособий свыше 500 тыс. рублей.

«К работе Государственного Казенного Учреждения «Центр занятости населения по Ирафскому району» со стороны Комитета Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения в 2019 году возникли вопросы, вследствие чего в феврале 2020 года центр занятости населения возглавил новый руководитель, а сотрудники в спешном порядке уволились», — рассказали ИА REGNUM в ведомстве.

После проведенной совместно с прокуратурой проверки были возбуждены уголовные дела в отношении бывших работников центра занятости населения по Ирафскому району. Как сообщили в надзорном ведомстве, расследование уголовного дела продолжается, злоумышленницам придется вернуть государству денежные средства, которые они помогли украсть лжебезработным.

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