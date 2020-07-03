Ярославль, 3 июля 2020, 13:12 — REGNUM В Ярославле состоятся салют и концерт в честь присвоения почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, указ о присвоении звания 20 городам подписал Владимир Путин.
Инициативу общественных организаций о присвоении Ярославлю почетного звания «Город трудовой доблести» поддержали губернатор Дмитрий Миронов и правительство региона. Было принято постановление правительства по одобрению заявки и организован сбор документов, подтверждающих значительный вклад ярославцев в Победу путем обеспечения бесперебойного промышленного производства военной и гражданской продукции в 1942 — 1945 годах.
Документы на имя президента были направлены с подписью главы региона. Присвоение звания «Город трудовой доблести» приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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