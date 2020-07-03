Архангельск, , 13:10 — REGNUM В Архангельской области за сутки выявили 117 новых случае заражения новой коронавирусной инфекцией, половина из них — в областном центре.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, среди новых заболевших — 57 архангелогородцев, 41 северодвинец, десять новодвинцев. Опасная инфекция также обнаружена у пяти жителей Вельского района, у двух — Вилегодского. Единичные случаи зарегистрированы в Онежском и Устьянском районах.

В настоящий момент лечение от COVID-19 в Архангельской области проходят 2854 человек.