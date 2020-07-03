Владимир, , 13:09 — REGNUM Во Владимирской области 3 июля подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них семь выявлено в Вязниках, по шесть — в Петушках, Владимире и Юрьеве-Польском, по пять — в Александрове и Гусь-Хрустальном, по четыре — в Кольчугино и Судогде, три — в Коврове, два — в Гороховце, один — в Радужном.

Всего в области зарегистрировано 4505 носителей вируса: 828 — во Владимире, 701 — в Гусь-Хрустальном, 543 — в Петушках, 382 — в Муроме, 355 — в Александрове, 321 — в Коврове, 263 — в Собинке, 210 — в Вязниках, 196 — в Юрьеве-Польском, 149 — в Кольчугино, 127 — в Судогде, 115 — в Киржаче, 86 — в Меленках, 74 — в Суздале, 62 — в Камешково, 38 — в Радужном, 31 — в Красной Горбатке, 24 — в Гороховце.

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