Москва, , 13:05 — REGNUM Гражданские иски о возмещении вреда будет подавать к актёру Михаилу Ефремову семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП. Об этом 3 июля сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего.

«Мною подготовлены гражданские иски от потерпевших к господину Михаилу Ефремову, которые будут заявлены в свое время в суде», — цитирует Добровинского ТАСС.

Он добавил, что вдова Захарова, их сын Валерий, а также брат покойного не хотят никаких досудебных компенсаций от Ефремова.

Напомним, 8 июня Ефремов стал виновником ДТП в центре Москвы. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автофургоном. Позднее водитель фургона от полученных травм скончался в больнице.

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