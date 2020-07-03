Ташкент, 3 июля 2020, 13:05 — REGNUM В Узбекистане скончался советник министра инвестиций и внешней торговли по вопросам сотрудничества с Японией Мирсобит Очилов, сообщили в пресс-службе министерства.
Дипломат скончался 2 июля. Ранее, с 2001 по 2009 годы, он возглавлял посольство Узбекистана в Японии. Награжден орденом «Восходящего Солнца, Золотой и Серебряной Звезды».
В 1999 году Мирсобит Очилов был избран депутатом Олий Мажлиса Узбекистана второго созыва. Он является первым ректором Банковско-финансовой академии. Дипломат также имеет степень доктора экономических наук.