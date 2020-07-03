Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM В образовательных учреждениях Петербурга подготовлено 167 пунктов проведения Единого госэкзамена. Сегодня, 3 июля, ЕГЭ проводится в 90 из них, а также в девяти пунктах на дому. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Напомним, 3 июля 11 тыс. 616 молодых петербуржцев будут сдавать географию, информатику и литературу. Больше всего участников будет на ЕГЭ по информатике и ИКТ: этот предмет сдают 5 тыс. 881 человек, из них 4 тыс. 130 выпускников 2020 года. ЕГЭ по литературе сдают 4 тыс. 877 человек, по географии — 858 участников. Результаты будут известны не позднее 17 июля.

Ввиду пандемии коронавируса в городе на Неве во всех пунктах сдачи экзамена установлены особые правила проведения мероприятия. Ход первого дня ЕГЭ проинспектировал губернатор города Александр Беглов, который посетил гимназию № 155 Центрального района, где проводится экзамен по литературе. Градоначальник ознакомился с тем, как выполняются меры профилактики.

ЕГЭ в здании гимназии №155 сегодня сдавали 115 человек. Они были распределены по 12 аудиториям. Для организации работы пункта задействовано 90 человек. Из них три члена комиссии, 44 организатора в аудитории, 31 организатор вне аудитории, четыре технических специалиста, восемь общественных наблюдателей.

Александр Беглов отметил, что впервые единый государственный экзамен проводится в таких сложных условиях. Потребовалось много усилий, чтобы организовать сдачу экзаменов с соблюдением всех норм санитарной безопасности. Он подчеркнул, что все пункты сдачи ЕГЭ в городе подготовлены вовремя и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

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