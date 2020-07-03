Ульяновск, , 13:01 — REGNUM В Ульяновской области готовятся к проведению юбилейного шествия «Бессмертного полка», который состоится 26 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания регионального организационного комитета «Победа».

В настоящее время в области не определено время проведения шествия, этот вопрос «в стадии обсуждения». Мероприятие состоится с учётом санитарно-эпидемиологических требований и мер безопасности. По словам руководителя регионального штаба движения «Бессмертный полк России» Дмитрия Травкина, разработаны предложения «по расстановке ограждений, рамок металлодетекторов по всему маршруту» шествия, будут дежурить машины скорой помощи.

«Планируется сплошное измерение температуры бесконтактными термометрами, обработка открытых участков тела дезинфицирующими средствами, а также выдача всем не имеющим средств индивидуальной защиты, масок и перчаток», — сообщил Травкин.

Помогать в организации и проведении мероприятия будут добровольцы.

По данным властей, в I полугодии в рамках Года памяти и славы в Ульяновской области состоялось более 1,2 тыс. мероприятий. В том числе 9 мая прошло свыше 200 парадов у домов ветеранов и организовано более 300 театрализованных поздравлений в формате фронтовых бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин предложил провести шествие «Бессмертного полка» 26 июля. При этом глава государства допустил, что специалисты посоветуют другую дату в связи с ситуацией по коронавирусу.

Подробнее: Путин предложил провести шествие «Бессмертного полка» 26 июля

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Напомним, ранее с 9 по 29 мая в интернете шло шествие «Бессмертного полка онлайн», за 20 дней трансляцию посмотрели около 25 млн человек со всего мира.