Ульяновск, 3 июля 2020, 13:01 — REGNUM В Ульяновской области готовятся к проведению юбилейного шествия «Бессмертного полка», который состоится 26 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания регионального организационного комитета «Победа».
В настоящее время в области не определено время проведения шествия, этот вопрос «в стадии обсуждения». Мероприятие состоится с учётом санитарно-эпидемиологических требований и мер безопасности. По словам руководителя регионального штаба движения «Бессмертный полк России» Дмитрия Травкина, разработаны предложения «по расстановке ограждений, рамок металлодетекторов по всему маршруту» шествия, будут дежурить машины скорой помощи.
Помогать в организации и проведении мероприятия будут добровольцы.
По данным властей, в I полугодии в рамках Года памяти и славы в Ульяновской области состоялось более 1,2 тыс. мероприятий. В том числе 9 мая прошло свыше 200 парадов у домов ветеранов и организовано более 300 театрализованных поздравлений в формате фронтовых бригад.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин предложил провести шествие «Бессмертного полка» 26 июля. При этом глава государства допустил, что специалисты посоветуют другую дату в связи с ситуацией по коронавирусу.
Подробнее: Путин предложил провести шествие «Бессмертного полка» 26 июля
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Напомним, ранее с 9 по 29 мая в интернете шло шествие «Бессмертного полка онлайн», за 20 дней трансляцию посмотрели около 25 млн человек со всего мира.