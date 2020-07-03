Саратов, , 13:02 — REGNUM В Саратовской области пляжи готовы к новому купальному сезону. Всего по информации на 2 июля в Саратове и Энгельсе открыты к приему отдыхающих 11 пляжей, которые в основном находятся на территориях турбаз и баз отдыха, сообщает пресс-служба управления МЧС по Саратовской области.

Пока пляжи функционируют как солярии, купаться из-за эпидемиологической обстановки пока не рекомендуется.

Сотрудники госинпекции по маломерным судам провели рейд по готовности саратовских пляжей к новому сезону и выявляли несанкционированные места купания горожан. Отдыхающих предупредили об опасности купания в таких местах. С начала года в регионе уже утонули 12 человек, среди них двое детей.

ИА REGNUM напоминает, для открытия саратовских пляжей не хватает только разрешения Роспотребнадзора. С 27 июня открыт доступ к зонам отдыха у воды.

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