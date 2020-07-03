Ростов-на-Дону, , 13:02 — REGNUM В Ростовской области с 3 июля стартовала летняя оздоровительная кампания. В этот период будет открыто больше объектов детского отдыха, чем сообщалось ранее. Информация об этом размещена на сайте регионального управления МЧС РФ, передаёт ИА REGNUM.

«В период летней оздоровительной кампании 2020 года, которая стартует в Ростовской области 3 июля, к открытию планируется 896 объектов детского отдыха. Это 30 объектов детского отдыха с круглосуточным пребыванием, два палаточных лагеря и 864 лагеря дневного пребывания, деятельность которых будет осуществляться на базе общеобразовательных школ», — уточнили в ведомстве.

Все объекты детского отдыха проверены спасателями на безопасность. Работать детские оздоровительные лагеря будут в соответствии с эпидемиологическими условиями.

ИА REGNUM сообщало, что в облправительстве ранее заявляли, что в период летних каникул на Дону откроют более 770 детских лагерей. Это 22 загородных стационарных и санаторных лагеря, а также 754 пришкольных. При этом точная дата заезда детей не называлась. Ориентировочно это должно произойти в период с 4 по 7 июля.

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