Манила, , 13:02 — REGNUM Общее количество выявленных на Филиппинах случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на рекордные более чем 1,5 тыс. и перевалило за 40 тыс. Об этом 3 июля сообщает минздрав страны на странице в соцсети Facebook.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране был выявлен 1 531 новый случай заражения SARS-CoV-2 и теперь их общее число составляет 40 336.

Также сообщается, что за этот же период на Филиппинах от COVID-19 скончались шесть пациентов и в результате этого суммарное количество летальных исходов возросло до 1 280.

При этом указывается, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 вылечились 11 073 пациента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на территории Польши были зафиксированы 15 летальных исходов от COVID-19.