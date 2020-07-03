Париж, , 12:56 — REGNUM Компания Ubisoft решила отложить релиз новой стратегической игры The Settlers. Публикацию она разместила 3 июля на странице проекта.

Разработчики пояснили: они решили пойти на такой шаг из-за того, что стратегию нельзя выпускать сейчас, поскольку она нуждается в большей «полировке» и при релизе должна соответствовать стандарту качества Ubisoft. Пока они не сообщили новую дату выхода игры.

Ожидается, что The Settlers выйдет на платформе ПК в 2020 году. Ранее разработчики заявили: они хотят, чтобы игра выглядела знакомо для давних поклонников франшизы, и при этом соответствовала современным визуальным стандартам, а её геймплей (игровой процесс) был похож на геймплей современных игр.

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