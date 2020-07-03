Москва, , 12:55 — REGNUM Российская система радиационного мониторинга не фиксировала каких-либо чрезвычайных ситуаций, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В России весьма совершенная система мониторинга и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось», — сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщения о повышении уровня радиации у северных границ России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Росэнергоатоме» заявили, что в июне на АЭС, находящихся в северо-западной части России, не происходило никаких инцидентов. Таким образом на предприятии отреагировали на сообщения СМИ о том, что концентрация радиоактивных изотопов «реакторного происхождения» повысилась на территории Швеции, Норвегии и Финляндии.

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