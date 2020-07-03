Архангельск, , 12:55 — REGNUM Со 2 июля все отделения и офисы МФЦ возобновили «живой» прием. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

«Многофункциональные центры региона возобновляют прием заявителей в порядке живой очереди, — сообщил министр связи и информационных технологий Архангельской области Павел Окладников . — Однако хочется напомнить, что наиболее востребованные услуги можно получить в электронном виде».

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), в июле 2020 года офисы МФЦ будут работать с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00.

Несмотря на длительный перерыв «очной» работы, в МФЦ резкого наплыва посетителей не ожидают — многими услугами жители региона пользуются в электронном виде.