Псков, , 13:06 — REGNUM В Псковской области за прошедшие сутки число вылечившихся от COVID-19 жителей превысило число заразившихся коронавирусом — 45 против 34 человек, однако в регионе зафиксировано два новых смертельных исхода. Губернатор региона анонсировал очередные послабления ограничительного режима. Об этом 3 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Псковской области выявлено 2 969 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выздоровело 1 110 человек, умерли 25 человек. На данный момент в регионе проведено 46 779 исследований, но из-за большой нагрузки немногочисленных лабораторий области, результаты анализов пациенты узнают спустя несколько недель.

«Обращаю внимание, что число выздоровевших — 45 человек — снова превысило количество заразившихся. Среди активных очагов только плюс два случая в Морино. В регионе сохраняется положительная тенденция, поэтому сегодня на оперативном штабе обсудим еще несколько аккуратных и взвешенных шагов по снятию противовирусных ограничений», — сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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