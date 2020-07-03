Махачкала, , 13:12 — REGNUM Почетные грамоты и памятные сувениры ручной работы получили военные врачи развернутых в Дагестане полевых госпиталей Минобороны России от исполняющего обязанности главы Ботлихского района Руслана Гамзатова. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Напомним, в конце мая в дагестанском городе Буйнакске и Ботлихском районе республики были развернуты два полевых мобильных многопрофильных госпиталя для усиления борьбы с коронавирусом. Врачи Минобороны РФ более месяца отработали в инфекционном и госпитальном отделениях этих госпиталей.

«От имени каждого жителя республики хочу выразить вам искренние слова благодарности. Не думайте, что мы это забудем, мы знаем и помним все, что вы сделали для нас. Каждого из вас я буду ждать в следующий раз в качестве дорого гостя!» — сказал Гамзатов военными специалистам, вручая личному составу грамоты и сувениры.

По данным ЮВО, в стационаре госпиталей более 200 человек прошли полный курс лечения и были выписаны после выздоровления. Также около 1,5 тыс. жителей Дагестана, в том числе из труднодоступных горных районов, получили от врачебных бригад Минобороны медицинскую и консультативную помощь в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах.

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