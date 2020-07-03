Москва, , 12:51 — REGNUM Большой процент при голосовании «за» поправки к Конституции — это доказанное в период пандемии коронавируса моральное лидерство России, ее жителей и, конечно, президента РФ Владимира Путина, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

«В период пандемии Россия шла по пути спасения своих граждан и помогала другим государствам. В этот непростой период люди почувствовали себя единым целым. Общество консолидировалось вокруг борьбы с коронавирусной инфекцией и, как не странно, даже в этот сложный период, люди пришли на участки и проголосовали.

Это произошло потому, что все понимают, на сколько это важно — пойти и проголосовать за поправки в основной закон страны, ведь Конституция гарантирует будущее нашей стране.

Все убедились, на сколько слово не расходится с делом в решениях президента (спасение жителей, поддержка семей с детьми, сохранение исторической памяти, целостность и неприкосновенность своей территории, верховенство основного закона страны над другими международными актами). Все, о чем говорил глава государства в своем послании в январе этого года, — было выполнено!

Важнейшим моментом оказалось то, что после принятия поправок в Конституцию РФ Государственной думой, президент спросил у жителей страны совета на поправки и обозначил это как главное для подписания закона о поправках.

И, конечно, повлияло на высокую явку безупречность, безопасность и прозрачность голосования», — высказал свое мнение Николай Долуда.

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