Ярославль, , 12:50 — REGNUM В День ГИБДД в Ярославле памятник медведю одели в форму сотрудника автоинспекции. Таким образом организаторы решили привлечь внимание детей к важности соблюдения правил дорожного движения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Памятник медведю» в Ярославле Совет отцов Ярославской области

Представители Совета отцов Ярославской области в центре города разговаривали с юными пешеходами на тему безопасности движения и дарили альбомы для раскрашивания, иллюстрирующие ежедневные ситуации на дороге.

«В период летних каникул детей на улицах и, в том числе на дорогах, всегда много. Часто они остаются без присмотра родителей и становятся полноценными участниками дорожного движения. Сегодня в рамках празднования Дня ГИБДД мы решили обратить внимание самих детей и их родителей на важность знания основных правил поведения на дороге. Через простые раскраски можно донести очень важные механизмы поведения на улице», — рассказал заместитель председателя Ярославской областной думы, председатель Совета отцов Ярославской области Антон Капралов.

Члены Совета отцов Совет отцов Ярославской области

Памятник символу города на улице Первомайской — одна из узнаваемых городских достопримечательностей. Нередко в праздничные дни медведя одевают в костюмы, соответствующие празднику или памятной дате.

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