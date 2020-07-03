Ярославль, 3 июля 2020, 12:50 — REGNUM В День ГИБДД в Ярославле памятник медведю одели в форму сотрудника автоинспекции. Таким образом организаторы решили привлечь внимание детей к важности соблюдения правил дорожного движения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Представители Совета отцов Ярославской области в центре города разговаривали с юными пешеходами на тему безопасности движения и дарили альбомы для раскрашивания, иллюстрирующие ежедневные ситуации на дороге.
Памятник символу города на улице Первомайской — одна из узнаваемых городских достопримечательностей. Нередко в праздничные дни медведя одевают в костюмы, соответствующие празднику или памятной дате.
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